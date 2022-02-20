Десятилетний сын актрисы Марии Куликовой чистит снег за деньги

Москва, 20 февраля. Звезда сериала «Склифосовский» Мария Куликова приучает своего 10-летнего сына Ивана к труду. Актриса заставляет его чистить снег лопатой.

Почти каждый вечер Иван берет лопату в руки. Звездная мать дает ему задание сбить лед с лестницы и расчистить дорожки. По словам Куликовой, сын работает с удовольствием и получает за это деньги.

«Работа ведь нелегкая. Сын таким образом зарабатывает на всякую ерунду, которая ему нужна, и по полтора-два часа проводит на улице. Обычно диалог строится так: «Мам, а дай мне, пожалуйста, 500 рублей» — «Не вопрос, вот тебе лопата. Зарабатывай!»» — поделилась артистка с изданием «7Дней».

Если мальчик просит маму что-нибудь купить, она дает ему другое задание. Заработанные деньги школьник тратит на донаты в Сети или покупает себе пиццу. До прихода зимы Ваня убирался на даче, собирал опавшие яблоки, помогал маме по дому.

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