Писатели Москвы, Великих Лук и Реутова вышли с пикетами в поддержку Донбасса

Одиночные пикеты под общим лозунгом «Писатели за Донбасс» прошли сегодня, 20 февраля 2022 года в Москве, Великих Луках и подмосковном Реутове. Как сообщает корреспондент ФАН, поводом для проведения акции, прошедшей при поддержке Союза писателей России и клуба «Словороссия», стало резкое обострение ситуации в Новороссии.

Обращает на себя внимание тот факт, что данная акция проходит уже не в первый раз. Аналогичные мероприятия прошли в 2014 и 2018 годах. Причем в 2018-м серия одиночных пикетов в поддержку Донбасса, в которой приняли участие представители писательской среды, также прошла 20 февраля.

Писатели, как и тогда, вышли с плакатами на улицу, а по завершении пикетов прочли стихи, посвященные трагедии Донбасса. По словам пикетчиков, их главная задача — выразить свою моральную поддержку жителям ДНР и ЛНР.

Московская часть акции оказалась самой представительной. На улицу с плакатами вышли: Алексей Полубота — поэт, публицист, секретарь правления Союза писателей России, Наталья Макеева — член Союзов писателей России и Донецкой Народной Республики, эксперт Изборского клуба, Алексей Шорохов — поэт, секретарь Союза Писателей России и Ольга Арент — поэт, литературовед.

Пикеты, которые начались около памятника Александру Пушкину, прошли также у памятников другим выдающимся русским писателям: Сергею Есенину, Николаю Гоголю и Михаилу Шолохову.

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«Первую подобную акцию в поддержку Донбасса мы провели, подумать страшно, 7,5 лет назад, — рассказал в беседе с ФАН Полубота. — Мы не поверили бы, наверно, тогда, если бы нам сказали, насколько все это затянется. И все это время в Донбассе шла война, убивали людей только за то, что они не хотели жить в прозападной Украине. Мы, писатели, члены Союза писателей России, клуба "Словороссия" как могли помогали жителям Донбасса: привозили гуманитарку, устраивали творческие встречи, писали статьи, снимали документальные фильмы».

По словам Полуботы, все это делалось и делается с главной целью — помочь оказавшимся в беде соотечественникам, рассказать правду о происходящем там как можно большему количеству людей.

Макеева, в свою очередь, обратила внимание на то, что на сегодняшний день уже ни у кого нет ни малейших сомнений, что ситуация в Новороссии не имеет военного решения. При этом оружие писателей (прозаиков и поэтов) — слово, посредством которого они доносят правду о том, что происходит в регионе.

«Едва начавшись, война в Донбассе породила мощный литературный процесс, масштабы которого еще предстоит осознать и изучить литературоведам», — отметила она.

По словам Макеевой, это означает беспрецедентную значимость событий в Новороссии для всего постсоветского пространства.

«От того, что в самое ближайшее время будет происходить в Донбассе, в конечном итоге зависит и судьба Российской Федерации, и судьба всего Русского мира в самом широком понимании этого слова», — заявила она ФАН, выразив уверенность в том, что очень скоро на эту многострадальную землю придет долгожданный мир.

Поэт, секретарь Союза писателей России Алексей Шорохов также убежден в том, что слово является оружием.

Федеральное агентство новостей /

«Почему "Русские писатели за русский Донбасс"? Потому, что Донбасс — это территория русского слова. Русское слово отличается от русскоязычных словес тем, что оно само по себе оружие. И готово с оружием себя защищать. Именно поэтому Русский Донбасс, а не русскоязычный Харьков. Об этом говорил и покойный Моторола, Царствие ему Небесное. Аминь!» — заявил он корреспонденту ФАН.

В Великих Луках в поддержку Новороссии вышла поэт, член Союза писателей России Светлана Размыслович. Корреспондент ФАН пообщался с активисткой.

«Мы почти ежедневно встречаемся с жителями ДНР и ЛНР в социальных сетях и с теми, с кем познакомились непосредственно, и с их друзьями, и с друзьями друзей-друзей-друзей… Их жизнелюбие и стойкость духа порой на порядок выше нашего-вашего-моего. От их глаз заряжаешься энергией и очень точечно понимаешь смысл словосочетания "любить Родину", — заявил она. — 19 февраля я увидела в их глазах тревогу, не скрываемую за радостью, не преуменьшаемую, не преувеличиваемую, остро бьющую ознобом при получении новостей. Эта дрожь принимала вполне прочитываемые сердцем очертания одной мысли: я должна помочь. Я должна, но как и чем?»

Размыслович убеждена в том, что если оружие творческого человека — слово, то воевать писатели должны при помощи него.

Федеральное агентство новостей /

«Для того, чтобы зародить в их глазах надежду и веру в то, что они не одни! Потому что если не ты, то кто? Сегодня для меня состоялось боевое крещение — в моем небольшом городе любое дуновение ветра воспринимается как ураган. И когда я выходила и становилась со своим плакатом, слова на котором мне хотелось прокричать, но я не знала точно, включается ли крик в понятие "одиночный пикет", молча стояла на своей передовой, мне становилось легче… После трех вылазок я все же ушла в укрытие, но в сердце бьется до сих пор: "Донбасс, мы с тобой!" Люди, мы с вами! Всеми помыслами и молитвами! Победа будет за нами!» — уверена Размыслович.

В подмосковном Реутове с пикетом также вышла Ольга Арент, в недавнем прошлом жительница Донбасса. В беседе с ФАН она обратила внимание на то, что в Новороссии знают, что в России сопереживают Донбассу и считают донбассовцев русскими.

«Но сейчас, когда украинские формирования, ведомые своими американскими хозяевами, уже приблизились вплотную к полномасштабной войне, информационная война с русскими на Донбассе тоже вышла на новый уровень: фейки, манипулирование, обман с украинской стороны заполнили интернет-пространство. В этом потоке грязи и лжи считаю необходимой подобную акцию. Простая правда против подлой лжи в самом центре Москвы, в акции творческой интеллигенции России», — высказала свое мнение Арент.

Федеральное агентство новостей /

Напомним, что в связи с усилением обстрелов ДНР и ЛНР со стороны ВСУ, а также угрозы терактов на объектах инфраструктуры и вероятного наступления противника по всей линии фронта, 18 февраля 2022 года главы народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили о начале эвакуации гражданского населения на территорию России. Также было объявлено о мобилизации мужчин призывного возраста.

На данный момент интенсивность обстрелов нарастает. Произошло несколько терактов. Два украинских снаряда упало в Ростовской области.