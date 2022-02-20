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Террорист-смертник убил 15 человек в столичном ресторане Сомали
Весь мир
Террорист-смертник убил 15 человек в столичном ресторане Сомали
twitter.com  /  @0khalodi0

Могадишо, 20 февраля. Мощный взрыв прогремел в центральной части Сомали. Об этом сообщает издание Africa News.

Инцидент случился в одном из столичных ресторанов, столики которого оказались полностью заняты в субботний вечер. Сотрудники службы безопасности установили, что причиной происшествия стал террорист-смертник.

«В результате взрыва по меньшей мере 15 человек погибли на месте, еще 20 раненых доставлены в больницу с ранениями различной степени тяжести», — говорится в сообщении.

Правоохранители уточнили, что жертвами теракта стали в основном мирные жители. Ответственность за инцидент взяла на себя экстремистская группировка «Аш-Шабаб», разделяющая идеологию запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1.

По словам радикалов, атака направлена против военнослужащих Сомали, которые часто посещают столичные рестораны в выходные дни.

Боевики «Аш-Шабаб» несколько дней назад напали на полицейские участки и контрольно-пропускные пункты Могадишо. По меньше мере два взрыва прогремели у ворот госучреждений.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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взрыв сомали аш-шабаб
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