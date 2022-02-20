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«По ней видно, что она аферистка»: концертный директор Ротару резко высказался о Коняхиной

  /   Обновлено: 20 февраля 2022 20:27
Шоу-бизнес
«По ней видно, что она аферистка»: концертный директор Ротару резко высказался о Коняхиной
Prt Scr youtube.com  /  Сегодня

Москва, 20 февраля. Во время очередного выпуска передачи «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ обсуждалась ссора между певицей Софией Ротару и ее подругой Ольгой Коняхиной, которую называли крестной матерью шоу-бизнеса. 

По мнению телевизионщиков, новый концертный директор Ротару Сергей Лавров мог поспособствовать отправлению Коняхиной в тюрьму. Подругу певицы обвиняли в мошенничестве.

Концертный директор Софии Ротару, по слухам посадивший ее в тюрьму рассказал о ней
instagram.com / @sofiarotaru.official

Он дал эксклюзивный комментарий для передачи. 

«Аферистка, Коняхина. По ней видно, что она аферистка», — высказал свое мнение концертный директор Ротару. 

Концертный директор Софии Ротару, по слухам посадивший ее в тюрьму рассказал о ней
sofiarotaru.com / София Ротару

Ранее Коняхина призналась, что тратила деньги Ротару. При этом она не считает себя предательницей. В эфире телепередачи она лично обратилась к певице.

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Все новости / Шоу-бизнес / «По ней видно, что она аферистка»: концертный директор Ротару резко высказался о Коняхиной
лавров ротару коняхина
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