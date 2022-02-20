Алена Водонаева рассказала о «голодных» правилах проекта «Звезды в Африке»

Москва, 20 февраля. Бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева в настоящий момент находится на южном континенте, где проходит реалити-шоу певицы Ольги Бузовой «Звезды в Африке». Знаменитость поделилась впечатлениями от проекта и рассказала о его жестких правилах.

Последние дни Водонаева активно рассказывает своей обширной аудитории в Instagram об участии в проекте «Звезды в Африке». Блогер делится снимками живописных красот местности, кадрами обитателей саванны и, разумеется, собственными фотографиями. Под одним из постов теледивы ее поклонница поинтересовалась о правилах шоу. Также она постаралась узнать, действительно ли звезд там не кормят. Знаменитость ответила во всех подробностях.

Prt Scr instagram.com / @alenavodonaeva

«Мы не выезжаем на сафари с проекта. На сафари я была один раз, на следующий день, как прилетела. Съемочной группе запрещено при нас есть и что-то пить (кофе, например), нас никто не подкармливает. Это реалити. И это известный формат, который нарушать нельзя», — рассказала Водонаева в ответном комментарии в соцсети.

Ранее о шоу Бузовой высказался известный юморист Михаил Галустян, который является вторым ведущим проекта. Он заявил, что совместная работа с исполнительницей хита «Мало половин» — это самое большое испытание.