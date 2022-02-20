В Сети появились рендеры ГАЗ М-20 «Победа» 2022-2023 модельного года

Москва, 20 февраля. Легендарный советский автомобиль ГАЗ М-20 «Победа» специалисты по рендерингу превратили на изображениях в инновационный внедорожник. Внешний вид возможного транспортного средства показали эксперты портала NaAvtoTrasse.ru.

Фоторендеры с модернизированным внедорожником ГАЗ М-20 «Победа» все чаще появляются в Сети, так как многие автолюбители ожидают, что горьковский автозавод наконец выпустит следующую версию знаменитой модели.

Известно, что несколько лет назад автопроизводитель пролонгировал свои права на бренд «Победа». Это стало поводом для водителей прогнозировать появление обновленной генерации. Специалисты рассуждают, что подобная машина может вернуться на современный рынок только в классе SUV. Независимые дизайнеры уже создали несколько разных версий того, как могла бы выглядеть новинка от советского и российского автомобилестроительного предприятия.

Есть вариант, где машина похожа на Volkswagen Touareg с крупной радиаторной решеткой и оборудуется мощным мотором. Другое видение внешне напоминает Mercedes-Maybach и может похвастаться округлыми очертаниями.

Некоторые автоэксперты допускают, что китайский концерн Great Wall и вовсе выкупит права на марку «Победа», чтобы реализовать свою новую разработку в России именно под таким именем. Речь здесь идет о переделке модели премиальной марки WEY.

В действительности компания «ГАЗ» занимается сейчас подготовкой седана на платформе люксовой машины Aurus Senat. Новые «Волги» могут встать в одном ряду с Mercedes-Benz E-Class и BMW 5-Series.