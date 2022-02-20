ЦСКА упустил победу над «Рубином» в товарищеском матче на сборе в Турции

Белек, 20 февраля. Московский ЦСКА не удержал победу в контрольной игре с казанским «Рубином», состоявшейся на тренировочном сборе в Турции.

Товарищеский матч ЦСКА — «Рубин» прошел 20 февраля в Белеке и завершился со счетом 1:1. На 17-й минуте защитник Игорь Дивеев вывел «армейцев» вперед. В середине первого тайма новичок ЦСКА Хорхе Карраскаль, проводивший первый матч за московский клуб, получил красную карточку. «Рубин» ушел от поражения на 88-й минуте. Счет в игре дальним ударом сравнял черногорский полузащитник Сеад Хакшабанович.

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