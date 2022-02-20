Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 февраля 19:10
19:09
Происшествия
Взрыв газового баллона на складе в Мурманске унес жизни двух человек
19:06
Политика
«Мюнхенский наговор»: Елена Панина об итогах евроатлантической конференции по безопасности
19:03
Весь мир
Йеменские хуситы нанесли удар баллистическими ракетами по жилым кварталам Мариба
19:01
Армия
Эксперт Евсеев: Запад истерит о «вторжении ВС РФ» для прикрытия агрессии Киева в Донбассе
19:01
Происшествия
Экс-участковый обрезком шланга нанес увечье односельчанину в Самарской области
19:01
Армия
Эксперт Жилин: Пентагон никогда не станет поставлять Украине современное вооружение
19:01
Общество
Пользователь Sina предупредил о риске проблем с желудком из-за пропуска завтрака
19:00
Общество
Главные новости дня: 20 февраля
18:58
Происшествия
Спасатели всю ночь искали «Газель» с людьми на заснеженной дороге под Самарой
18:58
Происшествия
Волгоградского врача задержали после попытки продать сертификаты о вакцинации полицейским
Все новости

ЦСКА упустил победу над «Рубином» в товарищеском матче на сборе в Турции

Спорт
ЦСКА упустил победу над «Рубином» в товарищеском матче на сборе в Турции
vk.com  /  ФК РУБИН

Белек, 20 февраля. Московский ЦСКА не удержал победу в контрольной игре с казанским «Рубином», состоявшейся на тренировочном сборе в Турции.

Товарищеский матч ЦСКА — «Рубин» прошел 20 февраля в Белеке и завершился со счетом 1:1. На 17-й минуте защитник Игорь Дивеев вывел «армейцев» вперед. В середине первого тайма новичок ЦСКА Хорхе Карраскаль, проводивший первый матч за московский клуб, получил красную карточку. «Рубин» ушел от поражения на 88-й минуте. Счет в игре дальним ударом сравнял черногорский полузащитник Сеад Хакшабанович.

Ранее Россия ухудшила свое положение в таблице коэффициентов УЕФА. Рейтинг, в котором РФ после поражения петербургского «Зенита» от испанского «Бетиса» опустилась на десятое место, продолжает возглавлять Англия.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / ЦСКА упустил победу над «Рубином» в товарищеском матче на сборе в Турции
футбол турция рубин цска товарищеский матч
Комментировать