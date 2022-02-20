Ирина Алферова раскритиковала российские сериалы

Москва, 20 февраля. Народная артистка России Ирина Алферова заявила, что не любит отечественные сериалы. По ее словам, в современном кинематографе слишком много текста и непродуманный видеоряд.

Алферова назвала российские сериалы «сплошной Индией». При этом актриса заметила, что театральная школа в стране очень хорошая.

«И в театрах же хорошо играют все те же артисты, но в сериалах. И зачем столько текста в кино? В кино должен быть какой-то изобразительный ряд, должно быть какое-то другое взаимопонимание. Хотя сериал про Вертинского хороший», — поделилась она с изданием Teleprogramma.pro.

Бывшая жена Александра Абдулова предпочитает смотреть западные сериалы. Ей нравятся скандинавские шоу, в которых играют малоизвестные, но очень талантливые актеры.

Алферова вспомнила про шведско-датский детективный сериал «Мост», этот проект ей показался интересным. А вот российскую адаптацию с Михаилом Пореченковым и Ингеборгой Дапкунайте артистка не оценила.

Ранее сообщалось, что режиссер Сергей Бодров-старший снимет сериал о Чингисхане. Его покажут на американском телевидении.