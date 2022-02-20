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Пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев Донбасса начал свою работу в Екатеринбурге

Общество
Пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев Донбасса начал свою работу в Екатеринбурге
Федеральное агентство новостей  /  Анастасия Вальдамирова

Екатеринбург, 20 февраля. Объединенный пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев ДНР и ЛНР открыли в Свердловской области, сообщил Департамент информационной политики региона.

Общественная благотворительная организация «Российский Красный Крест», добровольцы общероссийского штаба акции #МыВместе и региональное отделение партии «Единая Россия» организовали прием гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Пункт размещен на базе Дома добровольцев. Местные жители уже приготовили товары первой необходимости, продукцию длительного хранения и одежду.

«В Свердловской области начал работу объединенный пункт сбора гуманитарной помощи для людей, эвакуированных с юго-востока Украины», — указано в сообщении департамента.

Эвакуация граждан из ДНР и ЛНР в Россию началась 18 февраля. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, в первую очередь эвакуируют женщин, детей и людей пожилого возраста.

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