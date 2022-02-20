Патриарх всея Руси Кирилл призвал конфликтующих помнить, что любовь важнее справедливости

Москва, 20 февраля. Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл призвал участников конфликта помнить, что по закону Божьему «любовь выше, сильнее и важнее, чем справедливость».

Предстоятель РПЦ добавил, что исцелить любое противостояние можно, только обратившись «к Божьему закону жизни, а не к человеческому». Патриарх Кирилл совершил в воскресенье Божественную литургию в храме благословенного князя Александра Невского.

«В Божьем замысле любовь выше, сильнее и важнее, чем справедливость. Очень часто в наших семьях, в трудовых коллективах, да вообще во многих объединениях людей возникают конфликты, и нередко очень сложные, сталкиваются противоречия», — заявил патриарх после проповеди.

Взаимные апелляции к справедливости загоняют людей в еще больший конфликт, из которого нет выхода. Чтобы исцелиться, нужно подставить себя «под суд своей совести, под суд Божий», подчеркнул глава РПЦ.

Напряженность в Донбассе усилиями западных стран нагнетена до максимальных значений, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Любая мелкая провокация или случайность могут привести к непоправимым последствиям на востоке Украины.