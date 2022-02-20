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Патриарх всея Руси Кирилл призвал конфликтующих помнить, что любовь важнее справедливости

Общество
Патриарх всея Руси Кирилл призвал конфликтующих помнить, что любовь важнее справедливости
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Москва, 20 февраля. Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл призвал участников конфликта помнить, что по закону Божьему «любовь выше, сильнее и важнее, чем справедливость».

Предстоятель РПЦ добавил, что исцелить любое противостояние можно, только обратившись «к Божьему закону жизни, а не к человеческому». Патриарх Кирилл совершил в воскресенье Божественную литургию в храме благословенного князя Александра Невского.

«В Божьем замысле любовь выше, сильнее и важнее, чем справедливость. Очень часто в наших семьях, в трудовых коллективах, да вообще во многих объединениях людей возникают конфликты, и нередко очень сложные, сталкиваются противоречия», — заявил патриарх после проповеди.

Взаимные апелляции к справедливости загоняют людей в еще больший конфликт, из которого нет выхода. Чтобы исцелиться, нужно подставить себя «под суд своей совести, под суд Божий», подчеркнул глава РПЦ.

Напряженность в Донбассе усилиями западных стран нагнетена до максимальных значений, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Любая мелкая провокация или случайность могут привести к непоправимым последствиям на востоке Украины.

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патриарх Кирилл религия рпц
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