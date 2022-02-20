Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 февраля 19:09
19:09
Происшествия
Взрыв газового баллона на складе в Мурманске унес жизни двух человек
19:06
Политика
«Мюнхенский наговор»: Елена Панина об итогах евроатлантической конференции по безопасности
19:03
Весь мир
Йеменские хуситы нанесли удар баллистическими ракетами по жилым кварталам Мариба
19:01
Армия
Эксперт Евсеев: Запад истерит о «вторжении ВС РФ» для прикрытия агрессии Киева в Донбассе
19:01
Происшествия
Экс-участковый обрезком шланга нанес увечье односельчанину в Самарской области
19:01
Армия
Эксперт Жилин: Пентагон никогда не станет поставлять Украине современное вооружение
19:01
Общество
Пользователь Sina предупредил о риске проблем с желудком из-за пропуска завтрака
19:00
Общество
Главные новости дня: 20 февраля
18:58
Происшествия
Спасатели всю ночь искали «Газель» с людьми на заснеженной дороге под Самарой
18:58
Происшествия
Волгоградского врача задержали после попытки продать сертификаты о вакцинации полицейским
Все новости

Президент Финляндии Ниинисте назвал ситуацию в мире более «холодной», чем холодная война

  /   Обновлено: 20 февраля 2022 18:33
Политика
Президент Финляндии Ниинисте назвал ситуацию в мире более «холодной», чем холодная война
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Нью-Йорк, 20 февраля. Ситуация с международной безопасностью хуже, чем в эпоху холодной войны. Такое мнение выразил президент Финляндии Саули Ниинисте.

Политик дал интервью телеканалу CNN. По его словам, сейчас обстановка «холоднее», чем во времена холодной войны.

«Потому что тогда у нас были хоть какие-то договоренности между США и Советским Союзом, ограничивающие оружие и так далее», — сказал Ниинисте.

Ранее Саули Ниинисте высказался о возможной встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. По его словам, Финляндия может предоставить место для проведения переговоров дипломатов.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Президент Финляндии Ниинисте назвал ситуацию в мире более «холодной», чем холодная война
россия сша финляндия ниинисте
Комментировать