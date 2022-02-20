Президент Финляндии Ниинисте назвал ситуацию в мире более «холодной», чем холодная война

Нью-Йорк, 20 февраля. Ситуация с международной безопасностью хуже, чем в эпоху холодной войны. Такое мнение выразил президент Финляндии Саули Ниинисте.

Политик дал интервью телеканалу CNN. По его словам, сейчас обстановка «холоднее», чем во времена холодной войны.

«Потому что тогда у нас были хоть какие-то договоренности между США и Советским Союзом, ограничивающие оружие и так далее», — сказал Ниинисте.

Ранее Саули Ниинисте высказался о возможной встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. По его словам, Финляндия может предоставить место для проведения переговоров дипломатов.