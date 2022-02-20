Путин и Макрон договорились провести встречу рабочей группы для урегулирования в Донбассе

Париж, 20 февраля. Российский президент Владимир Путин и лидер Франции Эммануэль Макрон договорились организовать встречу рабочей группы по Донбассу. Она состоится в ближайшие часы.

Встречу проведут для прекращения огня в Луганской и Донецкой народных республиках, информируют западные агентства со ссылкой на Елисейский дворец.

Владимир Путин и Эммануэль Макрон пообщались 20 февраля по телефону. Они выразили обеспокоенность из-за обострения ситуации в Донбассе. Президент России заявил, что обстановка в регионе накалилась из-за провокаций украинских военных. Затем французский лидер поговорил с украинским главой Владимиром Зеленским.