Режим повышенной готовности введен в Рязанской области

Рязань, 20 февраля. Режим повышенной готовности был объявлен в Рязанской области из-за планируемого прибытия беженцев с территории ДНР и ЛНР, сообщили в правительстве региона.

Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, прибывающие в Рязанскую область, стали причиной введения в регионе режима повышенной готовности. Губернатор Николай Любимов заявил о намерении принять беженцев Донбасса 19 февраля.

Глава региона отметил, что у местного правительства уже есть опыт в подобных операциях с 2014 года. В Рязанской области имеется постоянно работающий оперативный штаб и пункты временного размещения.

Власти Воронежской области приняли решение о вводе режима ЧС. Он обусловлен растущим потоком беженцев из Донецкой и Луганской народных республик.