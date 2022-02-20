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Киркоров не смог сдержать слез после выступления Джокера в «Маске»

Общество
Киркоров не смог сдержать слез после выступления Джокера в «Маске»
prt scr НТВ

Москва, 20 февраля. Председатель жюри шоу «Маска» Филипп Киркоров был растроган исполнением артиста в костюме Джокера композиции «Снег».

Во втором выпуске Джокер появился на сцене за роялем. Он пел очень проникновенно один из хитов Киркорова. Валерия во время выступления артиста поднялась со своего места и начала медленно танцевать. Тимур Батрутдинов взял в руки бинокль, чтобы получше рассмотреть исполнителя.

В этот момент на глазах Киркорова выступили слезы, он признался, что по телу «пошли мурашки». Поп-король не отрываясь следил за перформансом Джокера. В конце номера зрители рукоплескали артисту.

«Сентиментальный стал до жути с возрастом. Это так красиво, так трепетно. Я не буду ничего говорить, я просто скажу одно слово — спасибо. Я прикрою свои слезки счастья, радости и сентиментальности под этими очками. Пусть коллеги скажут», — заявил Киркоров.

Киркоров не смог сдержать слез после выступления Джокера в «Маске»
prt scr НТВ /

Микрофон взяла Валерия и поблагодарила Джокера за потрясающий номер. Она предположила, что под маской скрывается не певец, а спортсмен. Киркоров тут же пообещал — он будет ходить на все соревнования Джокера. Артисту было приятно услышать такие комплименты в свой адрес.

Второй сезон «Маски» начался не по правилам. В дебютном выпуске Киркоров спас номинантов на вылет, предложив зрителям дать героям еще один шанс.

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киркоров шоу маска
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