Политолог Рар оценил угрозы Запада в адрес РФ, выдвинутые на конференции в Мюнхене

Берлин, 20 февраля. Ежегодная Международная конференция по политике безопасности в Мюнхене показала, что Запад настроен на конфронтацию с Россией, несмотря на все заверения о желании сохранить мир. Об этом рассказал известный немецкий политолог Александр Рар.

Эксперт подчеркивает, что итоги Мюнхенской конференции оказались не просто неутешительными, но действительно ужасающими. По его словам, в ходе встречи западные страны фактически официально подтвердили, что считают Россию врагом, начиная с 2014 года, и хотят использовать противостояние с РФ для того, чтобы сплотить собственные ряды.

«Компромиссом здесь не пахнет, наоборот. Глобальные вызовы, такие как пандемия, климат, миграция, кибер-войны, энергокризис, инфляция — как будто пропали с повестки дня. Политики в Мюнхене говорят о войне в Европе», — пишет аналитик в своем Telegram-канале.

Также, отмечает Александр Рар, в Мюнхене ясно дали понять, что НАТО не только не пойдет на требования России о разоружении, но будет и дальше наращивать свое военное присутствие на границах с РФ. В то же время Евросоюз постарается включить в свой состав, как минимум, Западные Балканы, а также будет и дальше активно поддерживать деньгами Украину, даже если она пока и не станет частью ЕС.

Кроме того, по словам немецкого политолога, в ходе Мюнхенской конференции не обошлось и без очередных угроз в адрес России. Так, Соединенные Штаты и Европейский Союз обещают оборвать экономические связи с РФ в случае необходимости. Таким образом они рассчитывают не просто ослабить Россию, но и разрушить экономику страны.

Более того, страны Запада якобы даже готовы существенно сократить поставки российского голубого топлива. Правда, каким образом они планируют восполнить его нехватку, остается до конца не ясным. Как известно, недавно США уже пытались найти альтернативных поставщиков газа для европейских стран, однако очень быстро стало понятно, что найти нужные объемы топлива, да еще и по доступным ценам на данный момент практически невозможно.

Впрочем, как считает Рар, маловероятно, что Запад сможет претворить все эти угрозы в жизнь, так как у США и ЕС просто не хватит на это ресурсов. Эксперт уверен, что подобные шаги навредят в первую очередь европейским странам, а не России.

«Планируемые меры непосильные для Запада. Они, если будут введены, сильно ослабят сам Евросоюз, выиграют здесь только США. Ради геополитической схватки за Украину, Запад сегодня решится на такую жесткую конфронтацию», — подчеркнул аналитик.

Тем не менее политолог Александр Рар считает, что надежда на мирное разрешение ситуации все еще есть. Он отмечает, что канцлер Германии Олаф Шольц готов вести с Россией переговоры не только о разоружении НАТО в Восточной Европе, но и о приостановке расширения Североатлантического альянса. При этом эксперт подчеркивает, что добиться разрешения конфликта с Россией Запад сможет только путем переговоров, а не угрозами.

Политолог Александр Сосновский ранее назвал главный страх США в отношении России и Германии. Эксперт считает, что канцлер Германии Олаф Шольц во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным продемонстрировал, что позиция Берлина по РФ значительно отличается от позиции большинства стран Евросоюза и от позиции США.