Коллеги попавшего в психиатрическую больницу актера Николаева собирают деньги для его жены

Москва, 20 февраля. Актер и режиссер Валерий Николаев в настоящий момент находится в психиатрической клинике, где проходит лечение. Тем временем его друзья и коллеги пытаются финансово помочь жене артиста.

Николаев в четвертый раз связал себя узами брака с воздушной гимнасткой Эльмирой Земской в 2014 году. В 2021 году у пары появился сын. Тогда никто из супругов и предположить не мог, что жена актера останется одна с маленьким ребенком на руках и внушительным кредитом на машину. Сценарист оформил автокредит незадолго до того, как его здоровье резко ухудшилось, сообщает MK.

Коллеги актера решили помочь его жене, попавшей в трудную жизненную ситуацию. В числе организаторов сбора средств оказалась продюсер Анастасия Леонова, которая уверена, что такая беда может произойти с каждым. У Николаева диагностировали биполярное расстройство. Он сознательно дал согласие на прохождение терапии в клинике.

Ранее Эльмира Земскова резко ответила на звонок журналиста одного из изданий по поводу состояния ее супруга. Она назвала сообщения о его госпитализации «бредом» и повесила трубку.