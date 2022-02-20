«Три мушкетера»: кто мог быть причастен к ссоре Ротару и Коняхиной

На телеканале НТВ вышел очередной выпуск программы «Новые русские сенсации». В первой части передачи говорилось о соперничестве певицы Софии Ротару и ее подруги, бывшего концертного директора Ольги Коняхиной, которую часто называли крестной матерью российского шоу-бизнеса.
В эфире сообщили, что Ротару однажды обвинила подругу в мошенничестве, после чего та оказалась в тюрьме. Коняхина проигрывала гонорары звезд в казино. Теперь, когда женщина вышла из мест лишения свободы, она решила высказать свою позицию.
По ее словам, Ротару занималась валютными махинациями, а сумки с «черным налом» Коняхина носила лично.
«Все деньги приносили наличными», — заявила она.
Мнения зрителей после первого выпуска разделились. Кто-то встал на сторону Ротару, кто-то — на защиту Коняхиной. По мнению многих, подруг поссорили мужчины. Причем их было трое.
Первым настроил против подруги певицу ее сын Руслан Евдокименко, которого она безоговорочно слушала. Он стал главой семейства после ухода отца. Парня называли серым кардиналом, который контролирует семейный бизнес.
Второй — Сергей Лавров, человек, который занял место Ольги Коняхиной после того, как она села в тюрьму.
Третьим был Александр Юрпалов — мужчина, которого, по слухам, могли любить обе женщины.
По мнению журналистов, возможно, именно эти «три мушкетера» и стали причиной раздора между подругами.