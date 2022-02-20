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«Три мушкетера»: кто мог быть причастен к ссоре Ротару и Коняхиной

  /   Обновлено: 20 февраля 2022 20:20
Шоу-бизнес
«Три мушкетера»: кто мог быть причастен к ссоре Ротару и Коняхиной
instagram.com  /  @sofiarotaru.official

На телеканале НТВ вышел очередной выпуск программы «Новые русские сенсации». В первой части передачи говорилось о соперничестве певицы Софии Ротару и ее подруги, бывшего концертного директора Ольги Коняхиной, которую часто называли крестной матерью российского шоу-бизнеса.  

В эфире сообщили, что Ротару однажды обвинила подругу в мошенничестве, после чего та оказалась в тюрьме. Коняхина проигрывала гонорары звезд в казино. Теперь, когда женщина вышла из мест лишения свободы, она решила высказать свою позицию. 

По ее словам, Ротару занималась валютными махинациями, а сумки с «черным налом» Коняхина носила лично. 

«Все деньги приносили наличными», — заявила она. 

Мнения зрителей после первого выпуска разделились. Кто-то встал на сторону Ротару, кто-то — на защиту Коняхиной. По мнению многих, подруг поссорили мужчины. Причем их было трое.

«Три мушкетера»: кто мог быть причастен к ссоре Ротару и Коняхиной
Prt Scr youtube.com / Сегодня

Первым настроил против подруги певицу ее сын Руслан Евдокименко, которого она безоговорочно слушала. Он стал главой семейства после ухода отца. Парня называли серым кардиналом, который контролирует семейный бизнес.

Второй — Сергей Лавров, человек, который занял место Ольги Коняхиной после того, как она села в тюрьму. 

Третьим был Александр Юрпалов — мужчина, которого, по слухам, могли любить обе женщины.

По мнению журналистов, возможно, именно эти «три мушкетера» и стали причиной раздора между подругами.

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