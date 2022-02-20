Роднина отказалась называть Валиеву главным героем пекинской Олимпиады

Москва, 20 февраля. Десятикратная чемпионка мира в парном катании Ирина Роднина заявила, что не считает фигуристку Камилу Валиеву главным героем зимних Олимпийских игр 2022 года.

Ирина Роднина считает лыжника Александра Большунова главным героем сборной России ОИ в Пекине. Об этом трехкратная олимпийская чемпионка рассказала в интервью изданию «Чемпионат».

«Герой — не тот, о котором больше разговаривают, а тот, кто добивается высших результатов. Называют Валиеву? Поражают те, кто называет Камилу главным героем сборной России на Олимпиаде. Она очень яркая личность. Хотелось бы, чтобы она продолжала заниматься спортом, показывала результат», — подчеркнула Роднина.

Большунов завоевал пять медалей на ОИ-2022, в том числе три награды высшей пробы. Лыжник из Брянской области попадал на олимпийский пьедестал во всех гонках, в которых участвовал.