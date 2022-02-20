Путин заявил о необходимости серьезного отношения к гарантиям безопасности со стороны НАТО

Москва, 20 февраля. США и НАТО должны конкретно и по существу отреагировать на гарантии безопасности России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время беседы с лидером Франции Эммануэлем Макроном.

Российский лидер указал на необходимость серьезного отношения к требованиям Москвы со стороны НАТО. Особенно это становится важным на фоне обострения ситуации в Донбассе.

«Владимир Путин вновь акцентировал необходимость того, чтобы США и НАТО со всей серьезностью отнеслись к требованиям России по обеспечению гарантий безопасности и отреагировали на них конкретно и по существу», — говорится в сообщении Кремля.

Переговоры Путина и Макрона состоялись 20 февраля в 13:00 по Москве. Стороны связались по инициативе властей Франции.