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Путин заявил о необходимости серьезного отношения к гарантиям безопасности со стороны НАТО

Политика
Путин заявил о необходимости серьезного отношения к гарантиям безопасности со стороны НАТО
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 20 февраля. США и НАТО должны конкретно и по существу отреагировать на гарантии безопасности России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время беседы с лидером Франции Эммануэлем Макроном.

Российский лидер указал на необходимость серьезного отношения к требованиям Москвы со стороны НАТО. Особенно это становится важным на фоне обострения ситуации в Донбассе.

«Владимир Путин вновь акцентировал необходимость того, чтобы США и НАТО со всей серьезностью отнеслись к требованиям России по обеспечению гарантий безопасности и отреагировали на них конкретно и по существу», — говорится в сообщении Кремля.

Переговоры Путина и Макрона состоялись 20 февраля в 13:00 по Москве. Стороны связались по инициативе властей Франции.

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