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«Рисуем новую историю побед»: конькобежка Лобышева оценила результаты России на Олимпиаде
Спорт
«Рисуем новую историю побед»: конькобежка Лобышева оценила результаты России на Олимпиаде
ТАСС  /  Фадеичев Сергей

Российская конькобежка, бронзовый призер в командной гонке на Олимпийских играх 2006 и 2014 годов, заслуженный мастер спорта РФ Екатерина Лобышева в разговоре с ФАН оценила итоги Игр в Пекине.

Сегодня, 20 февраля, состоялось закрытие зимней Олимпиады. В копилке российской сборной 32 медали: 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. По мнению Лобышевой, это хороший результат. Спортсмены и их тренеры будут представлены к государственным наградам.

«Можно оценить общее выступление российской команды как очень хорошее. Медалей действительно довольно много. Мы даже завоевали медали в тех видах спорта, где давным-давно медалей не было. Так сказать, рисуем новую историю побед. Конечно, были другие прогнозы по поводу медальных итогов в тех же самых коньках, в шорт-треке ожидали еще медаль. В других видах спорта то, что прогнозировали, не случилось. Конечно, могли бы лучше выступить, но с учетом всех проблем и сложностей при подготовке к Олимпиаде и на Олимпиаде результат хороший. Судить строго, я считаю, не нужно», — заявила собеседница ФАН.

Конькобежка Лобышева оценила результаты России на Олимпиаде в Пекине
Global Look Press / Alexander Chernyh

Также Екатерина Лобышева отметила, что на выступлении сборной России мог отразиться коронавирус.

«Были и проблемы с коронавирусом — переболели все, тяжелое восстановление. И как показывает практика, не так все просто это проходит, у каждого спортсмена индивидуальная непереносимость. После заболевания разные осложнения бывают. Сложно судить, но я считаю, хорошо выступили», — заключила заслуженный мастер спорта РФ.

Ранее результат российских олимпийцев оценил советский лыжник, трехкратный призер зимних Игр, чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер РФ Александр Завьялов.

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Все новости / Спорт / «Рисуем новую историю побед»: конькобежка Лобышева оценила результаты России на Олимпиаде
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