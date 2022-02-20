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Кремль: Путин выразил озабоченность ситуацией в Донбассе на переговорах с Макроном

  /   Обновлено: 20 февраля 2022 17:55
Армия
Кремль: Путин выразил озабоченность ситуацией в Донбассе на переговорах с Макроном
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 20 февраля. Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном для обсуждения ситуации в Донбассе. Российский лидер выразил озабоченность в связи с провокациями украинских силовиков.

Обострение ситуации в Донбассе стало центральной темой телефонных переговоров между президентами РФ и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном. В пресс-службе Кремля отметили, что Путин донес до французской стороны, что за эскалацией на востоке Украины стоят киевские силовики.

«Выражена серьезная озабоченность в связи с резким ухудшением обстановки на линии соприкосновения в Донбассе», — отметили в пресс-службе.

Беседа состоялась по инициативе Парижа. После этого Макрон провел переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.

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