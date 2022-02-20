Шукшина: единство народов России и Украины может предотвратить начало войны в Донбассе

Москва, 20 февраля. Циничным планам Запада не суждено осуществиться, если российский и украинский народы объединятся между собой. Таким мнением поделилась актриса и общественный деятель Мария Шукшина.

Ведущий программы «Царьград. Главное» Юрий Пронько в беседе с актрисой Марией Шукшиной обсудил обострение ситуации в Донбассе. По словам Шукшиной, война — это всегда страшно, однако единство народов может помешать Западу воплотить в действительность свои циничные планы. Она напомнила о пророчестве, согласно которому надежды недоброжелателей обречены на провал.

«Мы должны объединиться. Когда идет такое всеобщее разрушение, проявляются силы созидания. Только во время беды, войны мы обращаемся к Богу — будто просыпаемся, пробуждается наша душа. Мы начинаем сочувствовать, сострадать. Достаток, довольство, сытость и комфорт усыпляют наши духовные силы и парализуют их», — рассказала Шукшина.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что напряженность на юго-востоке Украины нагнетена опасного максимума, поэтому любая мелкая провокация или случайность могут привести к непоправимым последствиям.