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Тела троих рыбаков нашли на льду озера Котокель в Бурятии

  /   Обновлено: 20 февраля 2022 17:56
Происшествия
Тела троих рыбаков нашли на льду озера Котокель в Бурятии
10.mchs.gov.ru  /  ГУ МЧС по республике Карелия

улан-Удэ, 20 февраля. Следователи проводят проверку по факту обнаружения трех трупов в Прибайкальском районе Бурятии. Их обнаружили рыбаки.

Трагедия произошла на льду озера Котокель возле одноименной деревни. Тела трех мужчины были найдены в палатке. По предварительным данным, накануне жители Улан-Удэ отправились на автомобиле на рыбалку. Они поставили палатку и зажгли внутри газовую горелку, но не проснулись. Предварительная причина смерти — они отравились газом.

Погибших обнаружила другая группа мужчин, которые приехали на водоем поудить. Увидев занесенную снегом машину, рыбаки решили проверить палатку. Они рассказали полицейским, что на момент обнаружения трупов, внутри палатки ощущался стойкий запах бытового газа.

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