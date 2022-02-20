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Крым и Египет оказались самыми востребованными у россиян направлениями для отдыха 8 Марта

Общество
Крым и Египет оказались самыми востребованными у россиян направлениями для отдыха 8 Марта
пресс-служба аэропорта «Симферополь»

Москва, 20 февраля. Многие россияне решили отметить 8 Марта в путешествии. Об этом свидетельствуют данные служб бронирования туристических агентств.

Среди наиболее востребованных направлений внутри страны оказались Крым и Краснодарский край. Среди зарубежных вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин выделил Египет и Объединенные Арабские Эмираты. Благодаря межсезонью улететь на отдых можно дешевле.

«Мы посмотрели, куда летят с 5 по 8 марта, и в топ самых востребованных заграничных направлений входят традиционно пляжные — Арабские Эмираты, Египет, Кипр, Греция, Болгария. Если сравнивать цены на перелет за рубеж с прошлым годом, по Арабским Эмиратам снижение на 40%, по Кипру — на 30%», рассказала «Коммерсанту» руководитель пресс-службы сервиса поездок и путешествий Tutu.ru Наталья Анисимова.

Крым и Египет оказались самыми востребованными у россиян направлениями для отдыха 8 Марта
pixabay.com /

Многие страны постепенно открывают границы для российских туристов. Например, Австрия с 22 февраля готова принимать выходцев из РФ. Чтобы попасть в эту страну, россиянам потребуется предъявить отрицательные результаты теста на коронавирус, сообщили в местном министерстве туризма.

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