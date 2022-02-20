Киев, 20 февраля. Около 36% трудоспособного населения Украины платят взносы в государственную пенсионную систему. Низкие показатели могут привести к тому, что вскоре жители страны не увидят денежных средств, связанных с программой, говорится в отчете Международной организации труда.

Трудоспособное население Украины постоянно сокращается из-за массовой миграции. Так, за границей работает примерно 8 млн граждан стран. А количество пенсионеров сокращается под воздействием внешних факторов.

При этом киевским властям необходимо выплачивать внешние кредиты. МОТ в своем исследовании «Будущее пенсионной системы Украины» высказала предположение, что 60% украинцев через 30 лет останутся без выплат, передает издание Украина.ру.

Однако многие пожилые граждане страны уже сейчас жалуются на высокие цены и маленькие пенсии. Так, жительница Николаевской области по имени Елена в эфире местного телеканала «Наш» заявила, что не может позволить себе купить дрова, уголь и базовый набор продуктов питания.