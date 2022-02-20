Президент Перу отказался прекращать работу Конгресса

Лима, 20 февраля. Президент Перу Педро Кастильо заявил, что он не собирается прекращать работу конгресса, управляемого оппозицией. Об этом глава государства сообщил в эфире радио La Pizarra.

«Мне в голову ни разу не приходила мысль распустить конгресс, как говорят другие. То, к чему я стремлюсь, — это решить проблемы этой страны», — отметил Кастильо.

В ходе интервью глава государства подчеркнул, что не планирует оставаться у власти после окончания своего президентского срока в 2026 году.

«Я хотел попросить, чтобы вы перестали думать, что я хочу быть вечно у власти. Я передам свои полномочия 28 июля 2026 года тому, кого население страны выберет в качестве моего преемника на пост президента. А я отправлюсь — в школу, где мне место. Я вернусь к своему кругу, откуда пришел, потому что имею долг перед народом», — добавил бывший сельский учитель.

Несмотря на напряженность с конгрессом, Педро Кастильо попросил членов перуанского парламента прекратить противостояние и начать вместе работать ради блага страны и бедных слоев населения.

???? @PedroCastilloTe , presidente de ???????? : “Yo no quiero cerrar el Congreso; lo que quiero es cerrar las brechas

de este país” con @alfreserramanci pic.twitter.com/GvKlPESCO8 — Radio La Pizarra (@lapizarraOK) February 19, 2022

Президент также выразил сожаление по поводу перестановок в правительстве и задержки одобрения Кабинета министров конгрессом.

По словам Кастильо, в парламенте «существует определенный сектор, который пренебрегает нуждами страны и принимает решения, руководствуясь политическими интересами». В связи с этим президент подчеркнул, что конгресс хочет продвигать свою повестку дня и сопротивляется мерам его администрации.

Ранее члены парламента призвали нового главу Совета министров Анибала Торреса представить 8 марта план правительства, чтобы рассмотреть выражение ему вотума доверия.

???? @PedroCastilloTe , presidente de ???????? : "Ha sido una lucha desigual y aun sigue siendo desigual, pero en medio de las desigualdades yo

soy muy respetuoso de la vida democrática" con @alfreserramanci pic.twitter.com/i4s96u5poQ — Radio La Pizarra (@lapizarraOK) February 19, 2022

Бывший министр юстиции Анибал Торрес 8 февраля был назначен президентом Перу на пост премьер-министра, таким образом, став четвертым по счету со вступления главы государства в должность. Торрес подчеркнул, что ставит своей целью продвижение программы президента в раздробленном конгрессе, управляемом консервативными партиями.