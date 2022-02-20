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Возле офиса партии спикера парламента Ирака прогремел взрыв

Весь мир
Возле офиса партии спикера парламента Ирака прогремел взрыв
Global Look Press  /  Khalil Dawood/Xinhua

Багдад, 20 февраля. Возле штаб-квартиры суннитской партии «Такаддум» иракского спикера Мухаммада аль-Халбуси в западной провинции Анбар произошел взрыв. Как сообщается, бомба, заложенная у здания неустановленными лицами, сдетонировала вечером 20 февраля.

Информация о жертвах в СМИ не публиковалась, однако ряд источников сообщил, что строению был нанесен материальны ущерб. Службы безопасности начали расследование нападения, ответственность за которое пока на себя никто не взял.

За несколько часов до взрыва Аль-Хальбуси выступил с речью и предостерег противников Ирака от попыток подорвать престиж государства, «разрушая его основы и угрожая народу». Это заявление последовало за серией нападений на другие офисы «Такаддум» и «Демократической партии Курдистана» в Багдаде, Анбаре и Киркуке.

Указанные блоки являются основными союзниками шиитского клерика и политика Муктады ас-Садра, который находится в конфронтации с альянсом своих единоверцев и пытается добиться права сформировать кабинет министров. Конфликт обусловлен тем, что «садристы» с союзниками намереваются создать правительство большинства, куда не войдут представители оппозиции. Это вызывает негодование у проиранских движений, поскольку Ас-Садр является противником иностранного вмешательства, в том числе со стороны Тегерана, и в случае его победы влияние Исламской Республики в Ираке может значительно сократиться.

Тем не менее на фоне разразившегося в стране политического кризиса о формировании кабмина говорить еще рано, поскольку прежде парламент должен избрать президента. Этот пост занимает представитель курдов, который в целом не играет значительной роли в политической жизни государства, за исключением одной обязанности — за первые две недели своей работы назначить премьер-министра. Последний, в свою очередь, должен быть членом партии или блока, имеющего большинство мест в парламенте. За это звание ныне «садристы» и борются с проиранской «Координационной структурой».

Президентские выборы должны были состояться около двух недель назад, однако свыше половины членов парламента, причем как союзники, так и противники Ас-Садра, поддержали его призыв о бойкоте голосования. Протест вызвало выдвижение курдами экс-министра иностранных дел Хошияра Зибари, которого на том посту заподозрили в коррупции. На данный момент неизвестно, когда парламент вновь соберется для назначения главы государства.

До этого проблемы возникли и с выбором спикера, поскольку во время голосования, где вновь победил Аль-Халбуси, временно исполнявшему его обязанности Махмуду аль-Машхадани стало плохо, и он был вынужден покинуть кабинет. Не желавшие переназначения действующего председателя правительства проиранские партии оспорили итоги мероприятия, напирая на то, что голосование в отсутствие руководителя не могло считаться легитимным.

Политический кризис длится в стране с тех пор, как на октябрьских выборах «садристы» заняли большинство мест в парламенте, а союзные Тегерану силы резко сдали свои позиции. Пытаясь добиться перевеса, вооруженные сторонники Исламской Республики заявили о готовности дестабилизировать обстановку в стране, если результаты не будут пересмотрены. Впрочем, суд оставил итоги голосования в силе, из-за чего протесты проиранских фракций затянулись на несколько месяцев. Первое собрание правительства состоялось лишь тогда, когда планировалось рассмотрение бюджета на следующий год — пытаясь возродить свой авторитет в глазах населения, тегеранское лобби отменило бойкот ради такого важного события.

Возле офиса партии спикера парламента Ирака прогремел взрыв
Федеральное агентство новостей /

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