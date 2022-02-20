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Госсекретарь США Блинкен: планы РФ и Белоруссии продолжать учения вызывают беспокойство

  /   Обновлено: 20 февраля 2022 17:30
Армия
Госсекретарь США Блинкен: планы РФ и Белоруссии продолжать учения вызывают беспокойство
 /  Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 20 февраля. Государственный секретарь США Энтони Блинкен прокомментировал решение Москвы и Минска продолжить военные учения на фоне резкого обострения обстановки в Донбассе и на границах Союзного государства.

По словам Блинкена, продолжение российско-белорусских маневров вызывает серьезное беспокойство у руководства США.

Ранее в белорусском минобороны сообщили, что Россия и Белоруссия продолжат проверку совместных сил реагирования из-за серьезного обострения ситуации в Донбассе и военной активности на границах Союзного государства.

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