Блинкен заявил о готовности Байдена работать с Путиным в любое время

Вашингтон, 20 февраля. Глава Белого дома Джо Байден готов работать с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил руководитель Госдепартамента США Энтони Блинкена.

По его словам, американский политик может вести диалог с коллегой в любое время и в любом формате, если это необходимо. Джо Байден намерен «предотвратить войну», добавил Энтони Блинкен.

Ранее он сказал, что президент США всегда готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Он хочет вести диалог на основе дипломатии. Блинкен также считает, что информация о «российском вторжении», которой обладает Вашингтон, якобы является правдивой.