«Роковой прокол службы безопасности»: эпидемиолог Онищенко о заражении Елизаветы II COVID-19

Иммунная система Елизаветы II может быть сильно изношена в силу ее почтенного возраста. Об этом в беседе с ФАН рассказал ученый-эпидемиолог, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко. Ранее СМИ сообщили о том, что у королевы Великобритании выявлен коронавирус. Как отмечается, в свое время монарх проходила вакцинацию от COVID-19.

«Нет стопроцентной [гарантии защиты вакциной], в том числе и по причине состояния здоровья королевы. Ее иммунная система весьма изношена в силу возраста. 95 лет — не самый подходящий возраст для того, чтобы строить оптимистические прогнозы», — сообщил эпидемиолог.

Геннадий Онищенко также предположил, какой именно штамм коронавируса мог быть выявлен у Елизаветы II.

«В Англии "Омикрон" давно циркулирует: гораздо раньше, чем у нас. Поскольку это более компактная и густонаселенная страна, вероятность, что это "Омикрон", достаточно высока», — отметил собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В завершение он прокомментировал версию о том, что королева могла заразиться вирусом от своего сына, принца Чарльза.

«Сам факт ее заражения — беспрецедентный, даже роковой прокол службы безопасности, которая допустила ее заражение. Служба безопасности это не только пистолеты и бодигарды, которые стоят нахмурившись и изображают из себя непреступную стену, но и биологическая безопасность. Не нужно указывать пальцем на принца Чарльза. Нужно искать и другие причины. Может быть, это кто-то из обслуги. Для служб безопасности самое удобное указывать на Чарльза для того, чтобы спасти честь мундира: "Что мы могли сделать? Он будущий король!" Но он тоже должен был придерживаться правил в общении с королевой», — подытожил академик РАН.

Ранее Геннадий Онищенко в беседе с ФАН заявил, что распространение штамма коронавируса «Омикрон» скажется на средней продолжительности жизни людей. Он также добавил, что летальность этой разновидности вируса снижается, но она принесет больший ущерб, чем предыдущая.