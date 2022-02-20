Депутат Рады Кива: президент Украины Зеленский провоцирует Россию

Киев, 20 февраля. Наступление военных сил Украины на территорию Донбасса станет последним шансом для украинского президента Владимира Зеленского по выполнению требований со стороны Запада. Такое мнение высказал депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

На выступлении на Мюнхенской конференции лидер Украины Зеленский сообщил, что на территории ЛДНР нет убитых и раненых граждан. Также украинский глава добавил, что «они стреляют сами». По мнению Кивы, подобные заявления демонстрируют цинизм президента Зеленского.

«Он пытается спровоцировать Россию, начав наступление в Донбассе, которое приведет к тысячам человеческих жертв. Игра на сцене лицедея — это ведь тоже манипуляция и обман для зрителя <…> только сейчас мы слышим не восторженные аплодисменты, а бесконечное горе», — делится мнением парламентарий с подписчиками своего Telegram-канала.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о страхе граждан республики перед возможным возвращением на территорию государства. По словам политика, подобный сценарий будет «ужасно плохим».