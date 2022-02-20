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Ротенберг уверен, что сборная России по хоккею завоюет золото на ОИ-2026

  /   Обновлено: 20 февраля 2022 17:18
Олимпийские игры 2022
Ротенберг уверен, что сборная России по хоккею завоюет золото на ОИ-2026
wikipedia.org  /  Sergey Mozhaev 1988 / CC BY-SA 4.0

Москва, 20 февраля. Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Борис Ротенберг убежден, что национальная команда вернет себе звание олимпийского чемпиона на Играх 2026 года.

Первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА Борис Ротенберг подвел итоги завершившихся в Пекине 20 февраля зимних Олимпийских игр. В stories своего Instagram-аккаунта он поздравил национальную хоккейную команду, завоевавшую серебряные медали.

«Поздравляю сборную с серебром Олимпиады в Пекине! Верю, что в олимпийском Милане — 2026 — мы вернем себе золото! История побед нашего хоккея — нам в помощь. Роман Ротенберг, первый вице-президент ФХР» — написал первый вице-президент ФХР.

Ротенберг уверен, что сборная России по хоккею завоюет золото на ОИ-2026
Prt Scr instagram.com / @rotenberg81

В финале мужского хоккейного турнира ОИ-2022 сборная России уступила Финляндии. Заключительный матч на пекинской Олимпиаде завершился со счетом 2:1.

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хоккей ротенберг сборная россии ои-2022
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