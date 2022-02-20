Американист Домрин сравнил слова Байдена о начале войны с анекдотом про живого пациента в морге

Вашингтон, 20 февраля. Президент США Джо Байден созовет заседание Совета национальной безопасности (СНБ) по ситуации на Украине. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Statement from Press Secretary Jen Psaki on President Biden’s Briefings on Ukraine – The White House https://t.co/wtqmJ3SknB — bdnewsnet.com (@bdnewsnetcom) February 20, 2022

В заявлении Псаки говорится, что Байден продолжает следить за развитием ситуации на Украине, и его команда регулярно получает информацию о событиях на местах.

«Сегодня днем президент получил обновленную информацию о встречах вице-президента на Мюнхенской конференции по безопасности с президентом Украины Зеленским, председателем Европейской комиссии фон дер Ляйен, генеральным секретарем НАТО Столтенбергом, лидерами стран Балтии, канцлером Германии Шольцем, премьер-министром Греции Мицотакисом. Завтра президент проведет заседание Совета национальной безопасности по ситуации на Украине», — сказала она.

BREAKING: Biden says he believes Putin has decided to attack Ukraine in coming days https://t.co/cpYIysQw58 — CNBC Now (@CNBCnow) February 18, 2022

Перед этим Байден заявил, что у США есть информация о том, что президент России Владимир Путин решил совершить нападение на Украину «в ближайшие дни».

«У нас есть основания полагать, что российские войска намерены напасть на Украину на следующей неделе, в ближайшие дни. Мы считаем, что они будут нацелены на столицу Украины — Киев, город с 2,8 млн невинных людей», — сказал Байден.

Белый дом ранее отказался предсказывать сценарий Москвы. Отвечая на вопрос журналистов, Байден сказал, что у российского президента еще есть время «выбрать путь дипломатии».

Что-то нечистое

По мнению политолога, юриста и профессора факультета права ВШЭ Александра Домрина, в настоящее время складывается ситуация, когда США и Британия в один голос заявляют о нападении, при этом сама Украинс эту информацию не подтверждают. Помимо этого, со стороны Киева затруднен доступ журналистов на линию соприкосновения, все это указывает на то, что ситуация «нечистая».

«Не только Байден заявляет о том, что "нападение России на Украину неизбежно", но и Борис Джонсон, который еще дальше идет и говорит, что "нападение уже началось". Самое любопытное, что Зеленский и министр обороны Украины не видят нападения, они говорят: "У нас нет таких данных". Они просят Запад предоставить им эти данные, а им отвечают: "Такие данные есть, но мы их вам не передадим". Мне это напоминает анекдот, когда пациента в больнице везут в морг и он говорит: "Но я же жив". На что человек, который его везет, отвечает: "Главврач сказал в морг, значит в морг". И в данном случае таким главврачом является Байден, а врачом поменьше — товарищ Джонсон. Не будем отрицать, что сама Украина начала наступление на Донбасс, обстрелы ведутся из орудий причем западного образца. И вот сейчас прошла информация, о том, что журналистам сложно посетить район Донбасса со стороны Киева. А чего тогда эти ребята боятся? Не является ли это подтверждением того, что там происходит что-то нечистое в этом районе», — сказал Домрин.

hse.ru / Пресс-служба ВШЭ

Мать санкций

Параллельно с заявлениями Байдена из Сената США поступает информация о том, что законотворцы работают над новым пакетом ограничений против России, который получил название «мать санкций». При этом представители обеих партий так и не могут договориться, против кого и когда именно их вводить. По мнению Домрина, республиканцы и демократы просто выжидают до выборов в конгресс, чтобы протащить именно свои законопроекты.