Американист Домрин сравнил слова Байдена о начале войны с анекдотом про живого пациента в морге

Вашингтон, 20 февраля. Президент США Джо Байден созовет заседание Совета национальной безопасности (СНБ) по ситуации на Украине. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Statement from Press Secretary Jen Psaki on President Biden’s Briefings on Ukraine – The White House https://t.co/wtqmJ3SknB

В заявлении Псаки говорится, что Байден продолжает следить за развитием ситуации на Украине, и его команда регулярно получает информацию о событиях на местах.

BREAKING: Biden says he believes Putin has decided to attack Ukraine in coming days https://t.co/cpYIysQw58