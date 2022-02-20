Польша созывает совещание Постоянного совета ОБСЕ по просьбе Украины

Варшава, 20 февраля. Польша созывает внеочередное заседание Постоянного совета ОБСЕ. Мероприятие проводится по просьбе Украины, сообщил представитель Варшавы при ОБСЕ Адан Халасиньский.

Для участия в заседании были приглашены специальный представитель главы организации на Украине и в контактной группе по Донбассу Микко Киннунен и руководитель мониторинговой миссии ОБСЕ Халита Чевика.

«По просьбе Украины польское председательство созовет внеочередное заседание Постоянного совета ОБСЕ», — написал Халасиньский в Twitter.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее заявил, что Варшава готова дать Украине дополнительное вооружение. Такая политика западных стран беспокоит Москву.