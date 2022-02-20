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Итальянские власти арестовали египтянина за контрабанду мигрантов из Ливии

Весь мир
Итальянские власти арестовали египтянина за контрабанду мигрантов из Ливии
Global Look Press  /  ROPI/ZUMAPRESS.com

Рим, 20 февраля. Итальянская полиция сообщила об аресте египетского контрабандиста, обвиняемого в нелегальной транспортировке мигрантов.

Мужчина организовал небезопасное для людей путешествие из Ливии к побережью Евросоюза. На борту резиновой лодки находились 287 человек, намеревавшихся пересечь Средиземное море.

По данным итальянских властей, в пути семь человек погибли от переохлаждения. Когда же 25 января службы береговой охраны задержали судно, большинство его пассажиров имели симптомы сильной простуды.

В заявлении полиции сицилийского города Агридженто говорится, что все погибшие являются гражданами Бангладеш. К таким печальным последствиям привели нечеловеческие условия дальнего плавания на борту 16-метрового катера.

По данным итальянских правоохранительных органов, 38-летний мужчина, которого опознали выжившие, ранее уже отбывал срок за контрабанду людей. Суд признал его виновным в 2011 году.

Несколькими днями ранее стало известно, что итальянский суд вынес приговоры в отношении двух бенгальцев. Их обвиняли в пытках мигрантов, размещенных в ливийских центрах содержания.

Еще ранее Рим направил новое оборудование в качестве помощи береговой охране североафриканского государства в проведении операций на море. Мировые правозащитники неоднократно обвиняли страны ЕС в пособничестве нарушениям, совершаемым ливийскими службами по отношению к нелегалам. Под видом содействия спасению жизней страны Европы скрывают нежелание принимать мигрантов на своей территории.

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мигранты ливия италия
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