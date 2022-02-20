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Политолог Бондаренко: Байден отговаривал Зеленского от встречи с Харрис

Политика
Политолог Бондаренко: Байден отговаривал Зеленского от встречи с Харрис
president.gov.ua  /  ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

Киев, 20 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский ослушался лидера США Джо Байдена. Такой информацией с журналистами поделился политолог Константин Бондаренко.

Байден пытался отговорить Зеленского от встречи с американским вице-президентом Камалой Харрис на Мюнхенской конференции. Однако украинский лидер провел с представителем США непродолжительную беседу.

Как утверждает Бондаренко, у Байдена и Харрис «не клеится командная игра». Их отношения носят сложный характер, пояснил политолог.

«По моему мнению, более чем странное видеообращение Байдена в пятницу с призывом к Зеленскому не ехать на конференцию в Мюнхен несло основной посыл: отговорить Зеленского от встречи с Камалой. Похоже, что традиционные каналы доставки информации не сработали, и Зеленский все же решил встретиться с госпожой Харрис, что не очень приветствуется Белым домом», — говорится в комментарии эксперта.

Ранее стало известно, что Зеленский переговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили обострение ситуации в Донбассе. До беседы с лидером Украины Макрон связывался с президентом России Владимиром Путиным.

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украина зеленский бондаренко
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