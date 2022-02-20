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Астраханская область начнет принимать беженцев из Донбасса

Общество
Астраханская область начнет принимать беженцев из Донбасса
wikipedia.org  /  Astrakhan-musei

Астрахань, 20 февраля. Астраханская область присоединилась к другим российским регионам, готовым принять беженцев из Луганской и Донецкой народных республик.

В ближайшие дни регион планирует встретить первых эвакуированных граждан, заявил губернатор Игорь Бабушкин. Для размещения беженцев могут быть задействованы санаторно-оздоровительные учреждения круглогодичного действия «Астраханские зори». При необходимости для граждан организуют медицинское обслуживание.

Главный редактор канала RT Маргарита Симоньян анонсировала онлайн-карту, благодаря которой эвакуированные из ЛНР и ДНР смогут найти себе место для размещения. Журналистка отметила, что многие россияне готовы предоставить жителям Донбасса помощь. Однако они не знают, как это сделать. Онлайн-карта решит такую проблему.

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