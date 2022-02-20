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Уникальный десерт в поддержку Камилы Валиевой приготовили в Петербурге

Видео

Грациозные золотые коньки на миниатюрном катке-бисквите — так выглядит кондитерское изделие, которое приготовил шеф-повар одного из петербургских кафе Станислав Ахметшин. Композицию десерта венчает фиолетовая бабочка, возвышающаяся над изделием.

«Мы все следим за спортом, смотрим, что происходит в мире. Так и родился этот десерт. Это коньки, это лед, здесь будет еще пламя. Камила Валиева на первом выступлении была в сиреневом костюме. Бабочка хрупкая — это она», — рассказал кондитер.

Идея приготовить необычной десерт появилась, когда вокруг Камилы разгорелся громкий скандал на Олимпийских играх в Пекине. Завоевав золотую медаль на командных соревнованиях, фигуристка была временно отстранена от участия в Играх. Валиеву обвинили в употреблении допинга.

«И эти тяжелые коньки, которые тянут ее вниз — коньки испытаний, трудностей, всех проблем, которые на нее вылились. И она с ними справляется, она парит — это такой символ. Ее травили, в спину ей кидали нелицеприятные высказывания всевозможные. Мне кажется, это несправедливо, мы открыто ее поддерживаем и, конечно, очень сопереживаем ей», — добавил соучредитель кафе Андрей Александров.

По словам ресторатора, кафе уже направило фигуристке приглашение попробовать новый десерт. Посетителям кафе лакомство тоже пришлось по душе. 

«По вкусу напоминает счастье. Очень вкусно, очень нежно. В совокупности с переживаниями за наших спортсменов это еще и очень тепло», — отметила посетительница Наталья.

После всех обвинений в адрес Камилы Валиевой дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА отменил ее временное отстранение. Фигуристка вернулась на лед для участия в личном зачете соревнований, однако не смогла завоевать еще одну медаль из-за ошибок в произвольной программе.

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