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Волочкова намекнула на отношения с новым мужчиной

Шоу-бизнес
Волочкова намекнула на отношения с новым мужчиной
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 20 февраля. Бывшая артистка Большого театра Анастасия Волочкова опубликовала снимок с шикарным автомобилем, за рулем которого сидит импозантный мужчина по имени Дмитрий. Звезда в очередной раз спровоцировала слухи о новых отношениях.

Волочкова не перестает удивлять поклонников своими романами. Пока пользователи обсуждают ее отношения с банщиком Сергеем Кузнецовым, артистка катается с другим на Mercedes. Судя по фото, Дмитрий немного моложе танцовщицы.

«С моим добрым другом Дмитрием направляемся в Калугу. Я очень люблю этот город. И Дмитрий там родился. И вообще люблю. Думаем, на чьем авто ехать. Но в Димином так уютно! И с ним», — написала Волочкова.

Волочкова намекнула на отношения с новым мужчиной
Prt Scr instagram.com / @volochkova_art

В дорогу балерина надела светлые джинсы и натуральную шубку. Она поближе подсела к Дмитрию и положила руку ему на колено. Публикация получила тысячи лайков, под ней появилось множество комментариев.

«Это лучший сериал, который я смотрю»;

«Наверное не сериал, а короткометражка», — пошутили фолловеры.

Ранее адвокат Волочковой раскрыл детали судебной тяжбы с Большим театром. Балерина намерена получить от учреждения культуры 95 млн рублей.

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