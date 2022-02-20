Генерал Липовой: российско-белорусские учения стали неприятным сигналом для Запада

Москва, 20 февраля. Запад во время учений «Союзная решимость — 2022» убедился в твердой готовности РФ и Белоруссии защищать свои интересы, неприкосновенность государственных границ и внутреннюю стабильность, заявил генерал-майор Сергей Липовой.

Высокий профессионализм, слаженность действий личного состава и большое количество новейшей боевой техники на российско-белорусских маневрах стали неприятным сигналом для стран НАТО, рассказал председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой в интервью изданию «ПолитЭксперт».

«Россия и Белоруссия дали понять миру, что сохраняют братские отношения и в случае конфликта легко объединят усилия. Страны не отыгрывают в своих учениях сценарии захвата чужих территорий. Мы только лишь демонстрируем готовность защищать свои границы так, чтобы ни у кого не возникло желания их нарушить», — объяснил генерал-майор.

Липовой пояснил, что Запад расстроен итогами российско-белорусских совместных маневров, так как кроме общевойсковых действий на них отрабатывалась ликвидация вражеских шпионов и диверсантов. Оборона Союзного государства находится в надежных руках, резюмировал собеседник «ПолитЭксперта».

Ранее стало известно, что Россия и Белоруссия продолжат проверку совместных сил реагирования из-за напряженной обстановки в Донбассе.