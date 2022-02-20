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Новые кадры из фильма «Варяг» Роберта Эггерса опубликованы в Сети

  /   Обновлено: 20 февраля 2022 17:03
Общество
Новые кадры из фильма «Варяг» Роберта Эггерса опубликованы в Сети
Кадр из фильма «Варяг»

Вашингтон, 20 февраля. Новые кадры предстоящей приключенческой картины «Варяг» (The Northman), постановщиком которой стал американский кинематографист Роберт Эггерс, появились в Сети.

Кадры из грядущей новинки были опубликованы в рамках прошедшего в формате «онлайн» мероприятия IGN Fan Fest. Сам боевик должны выпустить в прокат 28 апреля текущего года.

Новые кадры из фильма «Варяг» Роберта Эггерса опубликованы в Сети
Кадр из фильма «Варяг» /

События в «Варяге» разворачиваются в Х веке на территории Исландии. Главным героем является принц Амлет, который желает нанести ответный урон врагам, убившим его отца. Ключевые роли исполнили Александр Скарсгард, Аня Тейлор-Джой, оскароносная актриса Николь Кидман и многие другие.

Ранее о кадрах нового сериала по культовой франшизе «Властелин колец» высказался российский блогер Евгений Баженов, более известный общественности под псевдонимом BadComedian. Он заявил, что увиденное его насторожило.

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