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МИД РФ раскритиковал заявления Запада о поводах для «вторжения» на Украину

Политика
МИД РФ раскритиковал заявления Запада о поводах для «вторжения» на Украину
wikipedia.org  /  Sergey Korovkin 84 / CC BY-SA 3.0

Москва, 20 февраля. Заявления западных политиков и журналистов о том, что Россия фабрикует поводы для «вторжения» на Украину, лживы. С таким заявлением выступил МИД РФ.

В ведомстве обратили внимание, что в последние месяцы в американских и европейских СМИ тиражируются фейки о Москве, и их количество продолжает расти.

«Коллективный Запад вбрасывает все новые даты якобы нападения России на Украину, несуществующие схемы вторжения, лицемерно отвергает факт страданий жителей Донбасса от преступных деяний киевского режима», — указано в сообщении на сайте МИД России.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков недавно заявил, что ежедневные «упражнения» Запада по объявлению новых дат «российского вторжения» могут обернуться проблемами для других государств.

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