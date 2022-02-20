Формирование нового кабмина и годовщина революции — что произошло в Ливии с 14 по 20 февраля

Международная редакция Федерального агентства новостей подводит итоги уходящей недели и рассказывает об основных событиях, произошедших в Ливии с 14 по 20 февраля 2022.

Происшествия

Жители города Аз-Завия вынудили председателя Высшего государственного совета (ВГС) Халеда аль-Мишри и премьер-министра нелегитимного Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамида Дбейбу покинуть мероприятия по случаю празднования годовщины февральской революции. Собравшиеся на площади граждане освистали главу ВГС. В результате возникшей напряженности с места празднования удалился и руководитель ПНЕ.

Прокуратура Италии возбудила дело против служб Береговой охраны Ливии. Поводом стал недавний инцидент, в ходе которого катер с силовиками на борту атаковал лодку беженцев, что привело к исчезновению в море трех человек.

5 of the 21 #migrants ended up in the water, and only 2 managed to get back onto the boat. The other 3 - a Somali woman and 2 men from Ivory Coast - are still missing.https://t.co/RourVnPuve — InfoMigrants (@InfoMigrants) February 15, 2022

Политика

Члены Совместного военного комитета (СВК) «5+5» выразили обеспокоенность по поводу нежелания Правительства национального единства (ПНЕ) во главе с Абд аль-Хамидом Дбейбой передавать власть новому кабмину.

«Призываем все стороны проявлять сдержанность и отдавать приоритет наилучшим интересам Ливии над партийными или личными интересами», — отмечено в обращении СВК.

Спикер ливийской Палаты представителей Агила Салех, выступая с речью по случаю 11-й годовщины революции 17 февраля, призвал граждан поддержать «правительство стабильности» во главе с избранным недавно премьер-министром Фатхи Башагой. По словам председателя парламента, любая оказываемая исполнительным властям помощь способствует решению стоящих перед государством проблем.

Более 100 вооруженных формирований Мисураты поддержали избранного в парламенте премьер-министра Фатхи Башагу и формируемое им правительство. В совместном заявлении западноливийские группировки выразили одобрение достигнутому между Палатой представителей и Высшим государственным советом (ВГС) консенсусу, который привел к назначению нового руководителя исполнительной власти.

Со своей стороны, утративший легитимность глава ПНЕ издал распоряжение о финансировании так называемой группы «Совместных оперативных сил», дислоцированной в Мисурате, на сумму около 22 млн долларов. Абд аль-Хамид Дбейба выделил деньги из статьи государственного бюджета, предназначенной для устранения чрезвычайных ситуаций.

Спикер ливийского парламента Агила Салех обсудил со спецсоветником генсека ООН Стефани Уильямс последние события на политической арене страны. В ходе встречи глава Палаты представителей остро раскритиковал любые попытки внешнего вмешательства во внутренние дела государства.

Руководитель Управления связи и информации Салем Абдалла ад-Дарси сообщил о своей отставке на фоне формирования нового правительства. Он объяснил данное решение желанием сохранить единство и целостность Ливии.

Избранный парламентом премьер-министр Фатхи Башага встретился с высокопоставленными лицами Мисураты и представил им программу формируемого правительства. Его визит в город проходит в рамках серии консультаций и переговоров, предшествующих объявлению состава нового кабмина.

Глава Президентского совета Мухаммад аль-Манфи обсудил с президентом Туниса Каисом Саидом вопросы обеспечения безопасности общих границ между двумя государствами. Переговоры прошли в кулуарах шестого саммита ЕС и Африканского союза (АС), который состоялся в Брюсселе 17–18 февраля.

Фатхи Башага выступил с обращением на одном из форумов Мисураты. В ходе речи он пообещал во время исполнения полномочий премьер-министра защищать суверенитет и границы государства, а также разработать программу решения стоящих перед ним экономических проблем.

Член Высшей избирательной комиссии (ВИК) Ливии Абу Бакр Марда заявил о готовности избиркома соблюдать постановления, выносимые Палатой представителей. По его словам, решение главы ПНЕ о формировании комиссии и разработке закона о выборах не является легитимными без предварительного одобрения со стороны парламента.

Спикер Палаты представителей Агила Салех обсудил со своим алжирским коллегой Ибрагимом Богали пути продвижения двустороннего сотрудничества и текущую политическую ситуацию в Ливии. Встреча состоялась на полях четвертой конференции Арабского парламента, которая проходит в штаб-квартире Лиги арабских государств (ЛАГ) в столице Египта Каире.

عقيله صالح يبحث مع نظيره الجزائري مستجدات الأوضاع في ليبيا. #الساعة24 #ليبياhttps://t.co/uMJKxEudRw — الساعة 24 (@alsaaa24) February 20, 2022

Экономика

Ливия и Палестина заключили пять соглашений, касающихся вопросов найма, инвестиционных проектов и выдачи дипломатических паспортов. В частности, они договорились об отправке в Триполи и регионы порядка 10 тыс. специалистов и предоставлении им рабочих мест.

Итальянская компания Eni объявила о постепенном возобновлении процесса прокачки ливийского газа по трубопроводу Greenstream («Зеленый поток») в Италию. Это произошло после завершения ремонтных работ на проходящей через Средиземное море линии, которые заняли две недели.

Общество

«Врачи без границ» обвинили ЕС в поддержке нарушений, совершаемых в отношении бегущих из Ливии мигрантов. Согласно отчету гуманитарной организации, в 2021 году более 32 тыс. искателей убежища возвращены на территорию североафриканского государства. Многие из них попали в тюрьмы и стали жертвами торговли людьми, пыток и вымогательств.

لقي نحو 1,553 شخصًا حتفهم خلال محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط بينما عملت الحكومات الأوروبية على تفويض مسؤوليتها المتمثلة بالإشراف على عمليات #الإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط الشاسع إلى #ليبيا

????اضغط لقراءة قصص #المهاجرين في ليبيا ⬇️https://t.co/x0Wxtg16nz — منظمة أطباء بلا حدود (@msf_arabic) February 16, 2022

Медицинские центры Триполи, Ас-Свани и Аз-Завии заявили о возможном закрытии в связи со вспышкой заболеваний COVID-19. Они обвинили также Абд аль-Хамида Дбейбу и членов его правительства в продолжительной задержке премий работникам, что объясняет нежелание последних надлежащим образом исполнять свои обязанности.