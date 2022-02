Формирование нового кабмина и годовщина революции — что произошло в Ливии с 14 по 20 февраля

Международная редакция Федерального агентства новостей подводит итоги уходящей недели и рассказывает об основных событиях, произошедших в Ливии с 14 по 20 февраля 2022.

Жители города Аз-Завия вынудили председателя Высшего государственного совета (ВГС) Халеда аль-Мишри и премьер-министра нелегитимного Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамида Дбейбу покинуть мероприятия по случаю празднования годовщины февральской революции. Собравшиеся на площади граждане освистали главу ВГС. В результате возникшей напряженности с места празднования удалился и руководитель ПНЕ.

Прокуратура Италии возбудила дело против служб Береговой охраны Ливии. Поводом стал недавний инцидент, в ходе которого катер с силовиками на борту атаковал лодку беженцев, что привело к исчезновению в море трех человек.

5 of the 21 #migrants ended up in the water, and only 2 managed to get back onto the boat. The other 3 - a Somali woman and 2 men from Ivory Coast - are still missing.https://t.co/RourVnPuve