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За истинные ценности и здоровое общество: почему в России стали так популярны военно-патриотические фильмы

  /   Обновлено: 20 февраля 2022 17:15
Общество
За истинные ценности и здоровое общество: почему в России стали так популярны военно-патриотические фильмы
кадр из фильма «Гранит»  / 

Военно-патриотическое кино играет ключевую роль в формировании подрастающего поколения, политики государства, его культуры. Среди современных российских студий заметную роль играет компания Aurum Production, ворвавшаяся в авангард российской киноиндустрии с фильмами, которые стали настоящими хитами.

Именно Aurum Production сняла такие ленты, как «Турист», «Солнцепек», «Гранит», трилогию «Шугалей». В центре сюжета этих картин настоящие русские герои, которые защищают нашу Родину, помогают оказавшимся в смертельной опасности жителям других регионов, отстаивают справедливость и борются с мировым терроризмом. Одна из главных особенностей этих лент в том, что они основаны не только на реальных, но и актуальных событиях в жизни нашей страны.

На чрезвычайную востребованность картин такого плана совсем недавно указывал и министр обороны РФ Сергей Шойгу на примере фильма «Небо» о российских летчиках. Он подчеркнул, что подобные ленты демонстрируют мужество и самоотверженность русских героев.

«Это очень и очень достойная работа, работа, которая основана на реальных событиях», — подчеркивал министр обороны.

За истинные ценности и здоровое общество: почему в России стали так популярны военно-патриотические фильмы
Кадр из фильма «Шугалей 3» /

В наши дни все больше экспертов сходятся во мнении, что именно патриотическое кино отечественного производства помогло нашей молодежи увидеть и понять, насколько ложные ценности обществу долгое время навязывало западное кино. В беседе с ФАН своим мнением о картинах компании Aurum Production поделился политик, экс-сенатор и руководитель Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

«Я смотрел все фильмы Aurum Production. Они мне очень нравятся. Не знаю, как они умудряются, но фильмы «Шугалей», «Шугалей-2», «Шугалей-3», «Турист», «Гранит» имеют уникальную особенность — они сняты по горячим следам. У них великолепные сценарии, артисты, операторская работа, прекрасная режиссура. В этом плане они уникальные красавцы. Они делают эти фильмы очень вовремя. Они крайне актуальны. Создавая такие картины, нужно активно их рекламировать, продвигать, мотивировать людей смотреть их. Они очень качественные», — рассказал собеседник ФАН.

За истинные ценности и здоровое общество: почему в России стали так популярны военно-патриотические фильмы
council.gov.ru / Пресс-служба Совета Федерации РФ

Политик добавил, что, на его взгляд, компания Aurum Production могла бы устраивать тематические встречи со зрителями. По его мнению, к примеру, школьникам и студентам было бы крайне интересно сразу после просмотра нового военно-патриотического фильма пообщаться с непосредственными участниками событий, о которых повествует лента. Не менее увлекательными, по словам политика, были бы и беседы с актерами, исполнившими роли в этих картинах.

В условиях современной киноиндустрии неоценимое значение имеет поддержка военно-патриотических лент. Создание подобных картин, которые в полной мере раскрывают истории современных русских героев, становится возможным благодаря поддержке российского бизнесмена Евгения Пригожина.

Ранее летчик-космонавт и Герой России Михаил Корниенко заявил, что такое патриотическое кино, как «Гранит», делает наше общество здоровым. По его словам, российский кинематограф должен сеять разумное, доброе, вечное, а не идти на поводу у рынка.

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кино турист гранит шугалей aurum production
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