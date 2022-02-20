Истерика Байдена о «вторжении» России похоронила экономику Украины

Киев, 20 февраля. Провокационные заявления президента США Джо Байдена о якобы подготовке Россией «вторжения» на Украину нанесли огромный вред экономике страны, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Илья Кива.

Чиновник обратил внимание подписчиков, что Байден «опять начал пугать и сеять панику» среди людей. Теперь украинский парламентарий намерен обратиться в международный суд с иском против американского лидера. Кива также отметил, что тот убил его веру в демократию и независимость западных СМИ.

«Выступая эмоционально, он угрожал разорвать экономику России в клочья и сделать ее изгоем. В общем, не знаю, как экономику России, а своей истерикой он экономику Украины уже похоронил!» — подчеркнул депутат.

Газета Politico со ссылкой на свои источники ранее написала, что Байден во время видеоконференции со своими коллегами из ЕС и НАТО назвал 16 февраля датой «вторжения РФ на Украину». А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ иронично попросила у «средств массовой дезинформации США и Великобритании» огласить весь график интервенций, поскольку она хотела бы заранее спланировать свой отпуск.