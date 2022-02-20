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Депутат Чепа заявил о рисках для экономики Украины от выхода из Будапештского меморандума

  /   Обновлено: 20 февраля 2022 16:44
Экономика
Депутат Чепа заявил о рисках для экономики Украины от выхода из Будапештского меморандума
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 20 февраля. Первый заместитель главы комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа оценил перспективы Украины в случае выхода из Будапештского меморандума, о чем пишет РИА Новости.

Украина, если бы она решила выйти из меморандума о гарантиях безопасности, подписанного в связи с присоединением Киева к Договору о нераспространении ядерного оружия, столкнулась бы с необходимостью финансовых компенсаций. Однако экономика данного государства с ними справиться не сможет, убежден парламентарий.

«Выход из Будапештского меморандума потребует от Украины значительных финансовых компенсаций, которые внесла Россия. Экономика Украины, конечно, ни в коем случае не сможет это выдержать», — сообщил Чепа.

Российская Федерация, Украина, Великобритания и Соединенные Штаты подписали в 1994 году так называемый Будапештский меморандум. Документ является международным соглашением о гарантиях в области безопасности. После того как Киев присоединился к Договору о нераспространении ЯО, ядерное вооружение, оставшееся на территории страны после распада СССР, было уничтожено, а ядерные державы гарантировали Украине безопасность.

Как считает военный эксперт Игорь Коротченко, президент Украины Владимир Зеленский блефует, когда говорит о потенциальном выходе государства из меморандума, так как эта страна не сможет разработать ни ядерное оружие, ни тем более средства его доставки.

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