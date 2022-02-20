Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 февраля 17:37
17:36
Шоу-бизнес
Блогер Даня Милохин готов стать отцом
17:35
Происшествия
Тетя подозреваемого в убийстве продавщицы секс-шопа петербуржца назвала его спокойным
17:34
Шоу-бизнес
Певец Виктор Салтыков с пренебрежением высказался о первой жене
17:34
Происшествия
Два человека пострадали после вылета микроавтобуса СК в кювет под Калининградом
17:32
Происшествия
Грузовик врезался в движущийся поезд на переезде в Алтайском крае
17:31
Общество
Дмитрий Песков назвал неловкой ситуацию с Меркель и лабрадором Путина в 2007 году
17:31
Политика
Кремль сообщил детали переговоров Путина и Макрона
17:30
Армия
Госсекретарь США Блинкен: планы РФ и Белоруссии продолжать учения вызывают беспокойство
17:29
Весь мир
Американист Домрин сравнил слова Байдена о начале войны с анекдотом про живого пациента в морге
17:29
Политика
Блинкен заявил о готовности Байдена работать с Путиным в любое время
Все новости

Зеленский рассказал Макрону о ситуации в области безопасности на Украине

Политика
Зеленский рассказал Макрону о ситуации в области безопасности на Украине
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 20 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал французского коллегу Эммануэля Макрона о ситуации в области безопасности в его стране.

Лидеры 20 февраля провели телефонные переговоры. По словам Владимира Зеленского, он сообщил главе Франции, что выступает за введение режима тишины и созыв Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

Эммануэль Макрон перед тем, как позвонить Зеленскому, провел беседу с президентом России Владимиром Путиным. Разговор длился чуть меньше двух часов, сообщили в Елисейском дворце. Содержание телефонных переговоров пока не раскрывается.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Зеленский рассказал Макрону о ситуации в области безопасности на Украине
украина зеленский макрон
Комментировать