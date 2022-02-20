Зеленский рассказал Макрону о ситуации в области безопасности на Украине

Киев, 20 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал французского коллегу Эммануэля Макрона о ситуации в области безопасности в его стране.

Лидеры 20 февраля провели телефонные переговоры. По словам Владимира Зеленского, он сообщил главе Франции, что выступает за введение режима тишины и созыв Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

Эммануэль Макрон перед тем, как позвонить Зеленскому, провел беседу с президентом России Владимиром Путиным. Разговор длился чуть меньше двух часов, сообщили в Елисейском дворце. Содержание телефонных переговоров пока не раскрывается.