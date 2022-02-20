Зимние Олимпийские игры официально объявили закрытыми

Пекин, 20 февраля. Церемония закрытия XXIV зимних Олимпийских игр, которая проходила на Национальном стадионе в Пекине, официально завершена.

В ходе церемонии состоялся парад спортсменов. Хозяйкой следующих зимних Олимпийских игр стала Италия. Соревнования пройдут в 2026 году в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Сборную России, которая выступала под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), представили шестьдесят спортсменов. Остальные олимпийцы уехали на родину. Знаменосцем национальной команды стал лыжник Александр Большунов.

После парада организаторы показали лучшие моменты Игр. На экране появились кадры с участием фигуристов, лыжников, шорт-трекистов, бобслеистов.

Россия в общем медальном зачете оказалась на девятом месте, в активе команды 32 медали. При этом треть наград принесли офицеры Росгвардии.