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Олимпийская чемпионка из США призналась, что не знает местонахождение своей золотой медали

  /   Обновлено: 20 февраля 2022 16:32
Спорт
Олимпийская чемпионка из США призналась, что не знает местонахождение своей золотой медали
Global Look Press  /  Yang Shiyao

Вашингтон, 20 февраля. Американка Хлоя Ким на пекинских Играх во второй раз стала олимпийской чемпионкой в дисциплине хафпайп. После победы в интервью в рамках телепередачи она призналась, что не помнит, где находится ее первая золотая медаль.

Ким стала гостьей программы The Late Late Show Джеймса Кордена. В студию сноубордистка принесла завоеванную в Пекине награду. Ведущий спросил, почему спортсменка не взяла с собой обе золотые медали, имея в виду трофей, выигранный на Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году. Журналист услышал самый неожиданный ответ — двукратная олимпийская чемпионка сообщила, что не знает точное местонахождение другого «золота».

«Я думаю, она есть у моей мамы, типа в ящике для носков или где-то еще. Но я не видела ее с тех пор, как получила», — заявила Ким.

Соревнования по сноуборду на Олимпиаде нередко заканчиваются получением серьезных травм спортсменами. В этом году помощь медиков потребовалась представительнице команды Андорры Маэве Эстевес. Спортсменку унесли с трассы на носилках.

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