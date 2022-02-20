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Рекордный рост цен и дефицит спровоцировали снижение спроса на автомобили в России

  /   Обновлено: 20 февраля 2022 16:31
Экономика
Рекордный рост цен и дефицит спровоцировали снижение спроса на автомобили в России
Федеральное агентство новостей

Москва, 20 февраля. Российские дилеры сообщают о падении спроса на новые автомобили. Они связывают это с рекордным ростом цен на машины, сообщает «Российская газета».

Россияне откладывают покупку авто из-за высоких цен. Аналитик портала «Дром» Даниил Бутов напомнил, что прошлый год запомнился рекордным ростом стоимости и дефицитом машин. В этом году предпосылок на снижение цен нет, автомобили будут дорожать.

«Мы уже привыкли, что нестабильность рождает спрос на товары длительного потребления. По моим ощущениям, спрос на автомобили будет достаточно изменчивым, и наибольший уровень цен будет как раз в нестабильной ситуации. Но если потребитель будет отказываться от приобретения автомобилей в существенных масштабах, то это будет заметно производителям и тогда появятся скидки на автомобили. К счастью или к сожалению, мы работаем в рынке, который регулирует сам потребитель», — отметил генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.

Новые автомобили в 2021 году подорожали в среднем на 20%. Ситуация по-прежнему остается нестабильной, многие производители уже сейчас переносят основную часть поставок на вторую половину года.

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российский рынок Дром бутов ольховский подорожание авто
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